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В Беларусь перед выборами не пустили 170 человек, - Лукашенко

Беларусь, Минск, Воскресенье 09 августа 2020 16:52
В Беларусь перед выборами не пустили 170 человек, - Лукашенко
Фото: Александр Лукашенко (president.gov.by)
Автор: Артур Родивилов

Они пытались проехать по фальшивым документам

Президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что в страну по фальшивым документам пытались въехать 170 граждан. Он отметил, что на российско-белорусской границе также был усилен контроль "в связи с последними событиями".

Об этом сообщает Belta.

Лукашенко добавил, что на границе России и Беларуси также были люди, которых не пустили в страну.

"Или фальшивые визы показывали, или вообще не могли объяснить, чего едут. Поэтому на границе контроль очень серьезный", - рассказал он.

Напомним, 29 июля под Минском белорусские силовики задержали более 30 боевиков частной военной компании "Вагнера", которые якобы приехали в страну для дестабилизации ситуации перед выборами.

Отметим, журналистов Ромалийскую, Гребенюка и Баранюка накануне задержали белорусские правоохранители, они освещали оппозиционные митинги в Беларуси; причиной задержания стало отсутствие аккредитации у журналистов.

Позже в Беларуси сообщили, что депортируют задержанных журналистов в Украину.

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