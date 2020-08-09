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Перед виборами в Білорусі не пустили 29 українців

Білорусь, Мінськ, Неділя 09 серпня 2020 23:30
Перед виборами в Білорусі не пустили 29 українців
Фото: аеропорт Мінськ (twitter.com/AirportMinsk)
Автор: Артур Родивилов

Вони не могли відповісти на питання прикордонників

В Білорусь 8 серпня не пропустили 29 громадян України, які прибули через Національний аеропорт "Мінськ". Вони плуталися в поясненнях.

Про це повідомив голова Держприкордонкомітету Білорусі Анатолій Лаппо, передає державне агентство "БелТА".

За словами Лаппо, в Національному аеропорту Мінськ 8 серпня на рейсі з Києва 29 громадян України у віці 20-30 років в якості цілей приїзду заявили відпочинок і відвідування родичів в Білорусі. Однак при опитуванні прикордонниками більшість громадян цієї групи плуталося в поясненнях і називало різних вигаданих осіб в якості приймаючої сторони.

"Коли ми їх розосередили і почали опитувати, вони не знали ні прізвищ родичів, ні куди хочуть поїхати. І давали один телефон", - заявив він.

За його словами, рішення про відмову у в'їзді на територію Білорусі зазначених громадян України було прийнято на підставі ст.30 закону про правове становище іноземних громадян і осіб без громадянства.

Нагадаємо, всього через кордон Білорусі за минулу добу з різних причин не пропустили 177 осіб.

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