Перед візитом Зеленського до США: "коаліція рішучих" визначилася з датою засідання

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Заяву, за даними видання, зробив офіс президента Франції Еммануеля Макрона. Зустріч проведуть під спільним головуванням лідерів країн "коаліції" - президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

Зазначимо, 16 серпня Макрон анонсував зустріч "коаліції рішучих" після переговорів президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна. Але точної дати проведення він не називав.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у понеділок, 18 серпня, поїде до Вашингтона для обговорення деталей завершення війни з Трампом. А Трамп припустив, що якщо зустріч із Зеленським пройде гарно, можна буде говорити про проведення тристоронньої зустрічі у форматі "Зеленський - Путін - Трамп".

"Коаліція рішучих": що це таке

"Коаліція рішучих" – це об'єднання країн переважно Європи, які взяли на себе зобов'язання підтримувати Україну у війні з Росією. Ініціатива створення коаліції була офіційно оголошена 2 березня 2025 прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером під час саміту в Лондоні.

Зазначимо, що до цього зустріч "коаліції рішучих" відбулася 10 липня в Римі. У засіданні вперше брали участь представники США.