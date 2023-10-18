Перед аварією біля газогону Balticconnector помітили китайське та російське судна

Слідчий національного бюро розслідувань Фінляндії Рісто Лохі розповів, що інформація з відкритих джерел дозволила встановити судна, які були в районі Balticconnector на момент його розгерметизації. Серед них – Newnew Polar Bear, який ходить під прапором Гонконгу, та російський Sevmorput.

"У розслідуванні трафік у цьому конкретному морському районі досліджується набагато детальніше, ніж дозволяють відкриті джереларім. Крім руху суден, їх історія та попередня діяльність перевіряються у співпраці з органами влади інших країн", - додав Лохі.

Стверджується, що відомство продовжує розслідування пошкодження газопроводу на місці та аналіз інформації щодо інциденту. Поліпшення погодних умов дозволяє знову проводити водолазні роботи та огляд місця злочину на місці пошкодження.

Пошкодження газопроводу

У ніч на 8 жовтня було виявлено несправність у кабелі зв'язку газопроводу між Фінляндією та Естонією. За оцінками влади, газопровід вийшов з ладу на кілька місяців. При цьому ЗМІ повідомляють, що за пошкодженням газопроводу могла стояти Росія.

За словами командувача ВМС Естонії Юрі Саска, трубопровід, який для захисту був залитий бетоном, виглядає так, ніби "хтось розірвав його збоку".

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо розповів, що газогону могло бути навмисно завдано пошкодження і правоохоронці розслідують справу за фактом вандалізму.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв рішучу відповідь Альянс , якщо диверсія на газопроводі підтвердиться.