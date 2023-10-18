Перед аварией у газопровода Balticconnector заметили китайское и российское суда

Следователь национального бюро расследований Финляндии Ристо Лохи рассказал, что информация из открытых источников позволила установить суда, находившиеся в районе Balticconnector на момент его разгерметизации. Среди них Newnew Polar Bear, который ходит под флагом Гонконга, и российский Sevmorput.

"В расследовании трафик в этом конкретном морском районе исследуется гораздо подробнее, чем позволяют открытые источники. Кроме движения судов, их история и предыдущая деятельность проверяются в сотрудничестве с органами власти других стран", - добавил Лохи.

Утверждается, что ведомство продолжает расследование повреждения газопровода на месте и анализ информации об инциденте. Улучшение погодных условий позволяет снова проводить водолазные работы и осмотр места преступления на месте повреждения.

Повреждение газопровода

В ночь на 8 октября была обнаружена неисправность в кабеле связи газопровода между Финляндией и Эстонией. По оценкам властей, газопровод вышел из строя на несколько месяцев. При этом СМИ сообщают, что за повреждением газопровода могла стоять Россия.

По словам командующего ВМС Эстонии Юри Саска, трубопровод, который для защиты был залит бетоном, выглядит так, будто "кто-то разорвал его со стороны".

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо рассказал, что газопровод мог быть умышленно нанесен повреждением и правоохранители расследуют дело по факту вандализма.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал решительный ответ, если диверсия на газопроводе подтвердится.