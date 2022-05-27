В перечень территорий в зоне боевых действий добавили 8 громад Сумской области
Минреинтеграции обновило перечень территориальных громад, расположенных в районах, проведения военных действий, или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании). В перечень добавлено 8 громад в Сумской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (Минреинтеграции).
Общины в перечне
По состоянию на 24 мая в перечень вошли 8 областей. Это территориальные громады Днепропетровской (6 громад), Донецкой (66 громад), Запорожской (61 громада), Луганской (37 громад), Николаевской (22 громады), Харьковской (51 громада), Херсонской (49 громад) и Сумской (8 громад) областей.
Получить актуальную информацию о статусе громады можно на цифровой карте.
Перечень формируется по согласованию Минобороны на основании предложений соответствующих областных, Киевской городской военных администраций.
Критерии для общин
Есть три критерия, на которые при этом опираются:
- территории, временно оккупированными;
- территории, находящиеся в окружении (блокировании);
- территории, на которых ведутся активные боевые действия.
Напомним, Кабинет министров сменил порядок поддержки отдельных категорий населения, которое пострадало в связи с военной агрессией РФ против Украины. Помощь будет оказываться только жителям районов в зоне боевых действий и тем, у кого разрушено жилье.
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