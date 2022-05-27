До переліку територій у зоні бойових дій додали 8 громад у Сумській області

Мінреінтеграції оновило перелік територіальних громад, розташованих у районах, проведення воєнних дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні). До переліку додано 8 громад у Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України ( Мінреінтеграції ).

Є три критерії, на які при цьому спираються:

Отримати актуальну інформацію про статус громади можна на цифровій карті .

Станом на 24 травня до переліку ввійшли 8 областей. Це територіальні громади Дніпропетровської (6 громад), Донецької (66 громад), Запорізької (61 громада), Луганської (37 громад), Миколаївської (22 громади), Харківської (51 громада), Херсонської (49 громад) та Сумської (8 громад) областей.

Нагадаємо, Кабінет міністрів змінив порядок підтримки окремих категорій населення, яке постраждало у зв'язку з військовою агресією РФ проти України. Допомога надаватиметься тільки жителям районів в зоні бойових дій і тим, у кого зруйновано житло.

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