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До переліку територій у зоні бойових дій додали 8 громад у Сумській області

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Україна, П'ятниця 27 травня 2022 13:01
До переліку територій у зоні бойових дій додали 8 громад у Сумській області Фото: Перелік громад у зоні бойових дій доповнений 8 громадами у Сумській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Мінреінтеграції оновило перелік територіальних громад, розташованих у районах, проведення воєнних дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні). До переліку додано 8 громад у Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (Мінреінтеграції).

Громади в переліку

Станом на 24 травня до переліку ввійшли 8 областей. Це територіальні громади Дніпропетровської (6 громад), Донецької (66 громад), Запорізької (61 громада), Луганської (37 громад), Миколаївської (22 громади), Харківської (51 громада), Херсонської (49 громад) та Сумської (8 громад) областей.

До переліку територій у зоні бойових дій додали 8 громад у Сумській області

Отримати актуальну інформацію про статус громади можна на цифровій карті.

Перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.

Критерії для громад

Є три критерії, на які при цьому спираються:

  • території, тимчасово окупованими;
  • території, що знаходяться в оточенні (блокування);
  • території, на яких ведуться активні бойові дії.

Нагадаємо, Кабінет міністрів змінив порядок підтримки окремих категорій населення, яке постраждало у зв'язку з військовою агресією РФ проти України. Допомога надаватиметься тільки жителям районів в зоні бойових дій і тим, у кого зруйновано житло.

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