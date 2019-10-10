Перечень объектов ГУД полностью подготовлен к приватизации, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Сейчас к передаче в приватизации готов гостиница "Украина"

Перечень объектов Государственного управления делами (ГУД) полностью подготовлен к приватизации. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, сейчас к передаче к приватизации готов отель "Украина".

"У нас будет проходить большая приватизация. Что касается имущества, это сложная вещь, я вас могу пригласить прийти и увидеть презентацию передачи любого имущества, которое есть в ГУДа. Готов к передаче к приватизации, например, гостиницу "Украина". Сложно сейчас передать через то, что есть много уголовных дел и судебних решений. Стоит в приоритеты к передаче", - отметил президент.

Также он отметил, что передача объектов к приватизации будет проходить через портал "ProZorro".

"Полностью подготовлен список и реестр всех об'объектов с количеством работающих там людей, оно перейдет к приватизации. Сможем мы или не сможем найти профильного инвестора, это будет через ProZorro... Независимая группа сейчас занимается приватизацией ГУД", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 10 октября президенту Украины Владимиру Зеленскому передали на подпись законопроект №1054-1 "О признании таким, что утратил силу закон "О перечне объектов'объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации".

Кроме того, 23 сентября Владимир Зеленский подписал законопроект №1037 "О внесении изменения в закон "О приватизации государственного и коммунального имущества". Отмечается, что проект отменяет статью 9 закона "О приватизации государственного и муниципального имущества", поскольку она противоречит Конституции, в частности статьям 85 и 89 КУ, согласно которым создание специальных контрольных комиссий к полномочиям Верховной рады Украины не принадлежит.