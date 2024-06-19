Перебували на фронті лише тиждень. Нацгвардія під Харковом взяла в полон групу росіян

Сили оборони України взяли у полон групу росіян у районі Липців під Харковом. Окупанти перебували на фронті лише тиждень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Нацгвардії .

Зазначається, що це результат роботи бійців 3 батальйону оперативного призначення бригади "Спартан", які в районі Липців взяли в полон трьох російських загарбників. Окупанти заблукали на місцевості та потрапили на позиції Сил оборони України.

Фото: Полонені росіяни (ngu.gov.ua)

За свідченнями полонених на території України вони перебувають лише тиждень. Вилучені документи свідчать, що двоє загарбників є військовослужбовцями 7-го окремого мотострілецького полку та ще один 79-ї окремої мотострілецької бригади. Усі троє захоплених військовослужбовці контрактної служби та перебувають в армії РФ менше року.

"Один з окупантів розповів, що за станом здоров’я навіть не проходив будь-яку підготовку перед переміщенням до зони бойових дій. За словами полонених, основною мотивацією для них йти воювати проти України було виключно грошове забезпечення", - пише Нацгвардія.

Україна поповнює обмінний фонд росіянами

Під час боїв на території України значна кількість окупантів потрапляє у полон до ЗСУ. Потім їх використовують як обмінний фонд.