Перебували на фронті лише тиждень. Нацгвардія під Харковом взяла в полон групу росіян
Сили оборони України взяли у полон групу росіян у районі Липців під Харковом. Окупанти перебували на фронті лише тиждень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Нацгвардії.
Зазначається, що це результат роботи бійців 3 батальйону оперативного призначення бригади "Спартан", які в районі Липців взяли в полон трьох російських загарбників. Окупанти заблукали на місцевості та потрапили на позиції Сил оборони України.
Фото: Полонені росіяни (ngu.gov.ua)
За свідченнями полонених на території України вони перебувають лише тиждень. Вилучені документи свідчать, що двоє загарбників є військовослужбовцями 7-го окремого мотострілецького полку та ще один 79-ї окремої мотострілецької бригади. Усі троє захоплених військовослужбовці контрактної служби та перебувають в армії РФ менше року.
"Один з окупантів розповів, що за станом здоров’я навіть не проходив будь-яку підготовку перед переміщенням до зони бойових дій. За словами полонених, основною мотивацією для них йти воювати проти України було виключно грошове забезпечення", - пише Нацгвардія.
Україна поповнює обмінний фонд росіянами
Під час боїв на території України значна кількість окупантів потрапляє у полон до ЗСУ. Потім їх використовують як обмінний фонд.
Вчора спікер ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що в полон до Сил оборони України перш за все потрапляють нещодавно мобілізовані росіяни та контрактники.
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