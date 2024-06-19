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Находились на фронте всего неделю. Нацгвардия под Харьковом взяла в плен группу россиян

Липцы, Среда 19 июня 2024 17:55
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Находились на фронте всего неделю. Нацгвардия под Харьковом взяла в плен группу россиян Архивное фото: Нацгвардия под Харьковом взяли в плен группу россиян (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины взяли в плен группу россиян в районе Липцев под Харьковом. Оккупанты находились на фронте всего неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Нацгвардии.

Отмечается, что это результат работы бойцов 3-го батальона оперативного назначения бригады "Спартан", которые в районе Липцев взяли в плен трех российских захватчиков. Оккупанты заблудились на местности и попали на позиции Сил обороны Украины.

Фото: Пленные россияне (ngu.gov.ua)

По свидетельству пленных на территории Украины, они находятся только неделю. Изъятые документы свидетельствуют, что два захватчика являются военнослужащими 7-го отдельного мотострелкового полка и еще один 79-й отдельной мотострелковой бригады. Все трое захваченных военнослужащих контрактной службы и находятся в армии РФ менее года.

"Один из оккупантов рассказал, что по состоянию здоровья даже не проходил какую-либо подготовку перед перемещением в зону боевых действий. По словам пленных, основной мотивацией для них идти воевать против Украины было исключительно денежное довольствие", - пишет Нацгвардия.

Украина пополняет обменный фонд россиянами

Во время боев на территории Украины значительное количество оккупантов попадает в плен в ВСУ. Затем их используют в качестве обменного фонда.

Вчера спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин заявил, что в плен к Силам обороны Украины прежде всего попадают недавно мобилизованные россияне и контрактники.

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