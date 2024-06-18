Не тільки іноземні найманці. У ЗСУ розповіли, хто з окупантів здається в полон в Україні

У полон до Сил оборони України насамперед потрапляють нещодавно мобілізовані росіяни та контрактники. Уже потім йдеться про іноземних найманців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назара Волошина в ефірі телемарафону.

"Серед тих, кого вже було взято в полони і була озвучена інформація, після того, як з ними попрацюють відповідні органи, в першу чергу, це були як свіжо мобілізовані, так і контрактники", - сказав Волошин.

При цьому він додав, що також мова йде про колишніх засуджених, які за великими коштами йдуть в Україну вбивати і фактично виконують злочинні накази російських керівників.

Окремо речник підкреслив, що в полон до ЗСУ потрапляє чимало представників іноземних держав, особливо з країн Африки. Волошин додав, що Силам оборони також вдається захоплювати в полон представників загонів "Шторм Z", "Шторм V" та ПВК "Вагнера".

Військовий пояснив, що росіянам вигідніше потрапити в український полон, інакше російське керівництво вб'є окупантів самостійно за невиконання наказів.