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Не тільки іноземні найманці. У ЗСУ розповіли, хто з окупантів здається в полон в Україні

Україна, Вівторок 18 червня 2024 19:46
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Не тільки іноземні найманці. У ЗСУ розповіли, хто з окупантів здається в полон в Україні Архівне фото: у полон до ЗСУ потрапляють не тільки іноземні найманці (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У полон до Сил оборони України насамперед потрапляють нещодавно мобілізовані росіяни та контрактники. Уже потім йдеться про іноземних найманців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назара Волошина в ефірі телемарафону.

"Серед тих, кого вже було взято в полони і була озвучена інформація, після того, як з ними попрацюють відповідні органи, в першу чергу, це були як свіжо мобілізовані, так і контрактники", - сказав Волошин.

При цьому він додав, що також мова йде про колишніх засуджених, які за великими коштами йдуть в Україну вбивати і фактично виконують злочинні накази російських керівників.

Окремо речник підкреслив, що в полон до ЗСУ потрапляє чимало представників іноземних держав, особливо з країн Африки. Волошин додав, що Силам оборони також вдається захоплювати в полон представників загонів "Шторм Z", "Шторм V" та ПВК "Вагнера".

Військовий пояснив, що росіянам вигідніше потрапити в український полон, інакше російське керівництво вб'є окупантів самостійно за невиконання наказів.

Полонені росіяни

Під час боїв на полі бою українські воїни мало не щодня беруть у полон російських окупантів. Пізніше їх використовують як обмінний фонд.

Учора головком ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що український воїн у Донецькій області самостійно зміг узяти в полон чотирьох росіян.

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