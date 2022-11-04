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Перебуваємо на краю прірви. Папа Римський закликав уникнути нової "холодної війни"

Фото: Папа Римський Франциск (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Папа Римський Франциск закликав лідерів, зокрема релігійної спільноти, не допустити нової "холодної війни". За його словами, світ перебуваю на краю прірви.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

Під час конференції у Бахрейні, Франциск заявив, що після двох Світових воєн, холодної війни та катастрофічних конфліктів, світ продовжує перебували "на краю прірви".

"Вражаючим парадоксом є те, що в той час, як більшість населення планети об'єднана перед обличчям одних і тих же труднощів, страждаючи від серйозних продовольчої, екологічної та пандемічної криз, а також від все більш скандальної глобальної несправедливості, кілька сильних світу цього втягнуті в рішучу боротьбу за партійні інтереси, відроджуючи застарілу риторику, перерозподіляючи сфери впливу і протиставляючи себе блокам", - заявив Папа Римський.

Франциск закликав релігійних лідерів зробити свої внески у протидію переозброєнню.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно Франциск закликав світ не допустити ядерної війни через війну в Україні.

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Війна в УкраїніПапа римський