Находимся на краю пропасти. Папа Римский призвал избежать новой "холодной войны"

Папа Римский Франциск призвал лидеров, в частности, религиозного сообщества, не допустить новой "холодной войны". По его словам, мир находится на краю пропасти.

Во время конференции в Бахрейне, Франциск заявил, что после двух Мировых войн, холодной войны и катастрофических конфликтов мир продолжает находиться "на краю пропасти".

"Впечатляющим парадоксом является то , что в, то время, как большинство населения планеты объединены перед лицом одних и тех же трудностей, страдая от серьезных продовольственного, экологического и пандемического кризисов, а также от все более скандальной глобальной несправедливости, несколько сильных мира сего вовлечены в решительную борьбу за партийные интересы, возрождая устаревшую риторику, перераспределяя сферы влияния и противопоставляя себя блокам", - заявил Папа Римский.

Франциск призвал религиозных лидеров внести свои взносы в противодействие перевооружению.