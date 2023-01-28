Перебуває як у в'язниці. Моравецький сподівається, що Чечня стане незалежною від Росії

Багато народів перебувають нібито у в'язниці Росії. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький сподівається, що Чечні вдасться стати незалежною від Росії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на le Figaro.
Моравецький сподівається, що іншим народам вдасться звільнитись від Росії, у складі якої вони перебувають як "ув'язнені".
"Чечня може забрати свою незалежність. Є частини Росії, які є в'язницями для інших народів. Ці частини Росії можна було б звільнити, як, наприклад, Чечню. Вони могли б забрати свою незалежність. Вони століттями боролися за свою свободу, і останні кілька десятиліть вони боролися з великою мотивацією. Я вважаю, що ця країна заслуговує на свою незалежність", - заявив прем'єр Польщі.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними розвідки, "Вагнера" почала вербувати до своїх лав в'язнів з Чечні.
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