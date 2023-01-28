Находится как в тюрьме. Моравецкий надеется, что Чечня станет независимой от России

Моравецкий надеется, что другим народам удастся освободиться от России, в составе которой они находятся как "заключенные".

"Чечня может забрать свою независимость. Есть части России, которые являются тюрьмами для других народов. Эти части России можно было бы освободить, как, например, Чечню. Они могли бы забрать свою независимость. Они веками боролись за свою свободу, и последние несколько десятилетий они боролись с большой мотивацией. Я считаю, что эта страна заслуживает свою независимость", - заявил премьер Польши.