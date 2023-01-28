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Находится как в тюрьме. Моравецкий надеется, что Чечня станет независимой от России

Фото: Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Многие народы находятся якобы в тюрьме России. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий надеется, что Чечне удастся стать независимой от России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на le Figaro.

Моравецкий надеется, что другим народам удастся освободиться от России, в составе которой они находятся как "заключенные".

"Чечня может забрать свою независимость. Есть части России, которые являются тюрьмами для других народов. Эти части России можно было бы освободить, как, например, Чечню. Они могли бы забрать свою независимость. Они веками боролись за свою свободу, и последние несколько десятилетий они боролись с большой мотивацией. Я считаю, что эта страна заслуживает свою независимость", - заявил премьер Польши.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным разведки, "Вагнера" начала вербовать в свои ряды узников из Чечни.

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