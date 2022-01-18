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Для переброски резерва. Украина строит вертолетные площадки на границе с Беларусью

Автор: Юлия Бойко

Украинские пограничники обустраивают вертолетные площадки вдоль границы с Беларусью. Это необходимо для переброски резерва на случай резкого изменения ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Сообщается, что Украина активизировала обустройство границы с Беларусью из-за миграционного кризиса. С ноября на границе постоянно работают около трех десятков инженерных групп. Они устанавливают заграждения из колючей проволоки, сетки рабицы, а также делают переносные заграждения.

"Также инженерные группы работают над обустройством вертолетных площадок, чтобы обеспечить оперативный переброс резервов в случае резкого изменения обстановки на определенном участке", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее лидер правящего в Беларуси режима Александр Лукашенко заявил о якобы стягивании "украинских радикалов" к границе, но Служба безопасности Украины опровергла его заявление.

До этого в Совбезе Беларуси пригрозили Украине локальным конфликтом из-за "недружественных действий".

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