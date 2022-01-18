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Для перекидання резерву. Україна будує вертолітні майданчики на кордоні з Білоруссю

Автор: Юлія Бойко

Українські прикордонники облаштовують вертолітні майданчики вздовж кордону з Білоруссю. Це необхідно для перекидання резерву на випадок різкої зміни ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Повідомляється, що Україна активізувала облаштування кордону з Білоруссю через міграційну кризу. З листопада на кордоні постійно працюють близько трьох десятків інженерних груп. Вони встановлюють загородження з колючого дроту, сітки рабиці, а також роблять переносні загородження.

"Також інженерні групи працюють над облаштуванням вертолітних майданчиків, щоб забезпечити оперативне перекидання резервів у разі різкої зміни обстановки на певній ділянці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше лідер правлячого в Білорусі режиму Олександр Лукашенко заявив про нібито стягування "українських радикалів" до кордону, але Служба безпеки України спростувала його заяву.

До цього у Радбезі Білорусі пригрозили Україні локальним конфліктом через "недружні дії".

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