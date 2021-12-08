Беларусь пригрозила Украине локальным конфликтом из-за "недружественных отношений"
В Совбезе Беларуси обвинили Украину в "недружественных отношениях" из-за якобы сосредоточения военных сил на украинско-белорусской границе. И пригрозили возможным локальным конфликтом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".
По словам государственного секретаря белорусского Совбеза Александра Вольфовича, Украина якобы "начала занимать недружественную позицию" в отношении Беларуси.
"Мы в основном уделяли внимание защите западных рубежей - с Польшей, Литвой. Сегодня наша южная соседка Украина начала занимать недружественную позицию по отношению к Беларуси, хотя белорусы и украинцы всегда жили в мире, согласии и добрососедстве", - сказал Вольфович.
Он заявил, что Украина проводит военные учения "практически на государственной границе Беларуси" и все это происходит якобы под видом "борьбы с нелегальной миграцией".
"Учения проводят на полигонах. Почему-то украинское руководство их решило провести практически на государственной границе под видом борьбы с нелегальной миграцией, разворачивая группировку вооруженных сил, тяжелое вооружение, привлекая вертолеты и боевые самолеты... Хорошо, что не дошло до огнестрельных средств применения. Это может привести к локальному конфликту. Очень бы этого не хотелось", - добавил Вольфович.
Напомним, вчера белорусские пограничники пригрозили Украине "крайне жесткими мерами" в случае нарушения государственной границы.
Добавим, Беларусь обвинила украинские вертолеты Ми-8 в нарушении границы во время учений. Вертолеты, по версии белорусской стороны, якобы на километр вошли в воздушное пространство Беларуси.
Отметим, украинские пограничники отрицали нарушение границы вертолетами, но подтвердили, что во время учений авиация действительно привлекалась.