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Перебої зі світлом та зруйнований КАБом будинок: що відомо про удари по Харкову

Фото: росіяни завдали ударів по Харкову (t.me/synegubov)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни завдали ударів по Харкову ввечері 2 жовтня. Внаслідок атаки зруйнований житловий багатоквартирний будинок, у місті фіксуються перебої зі світлом.

Що відомо про обстріл Харкова - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Вечірні удари по Харкову

Пізно ввечері 2 жовтня у Харкові пролунали вибухи. Росіяни вдарили керованими авіаційними бомбами по місту. У Салтівському районі під удар потрапив житловий п'ятиповерховий будинок.

Внаслідок атаки у будинку спалахнула пожежа, російська бомба влучила між третім та четвертим поверхом. Також пошкоджено прилеглі будинки, поліклініку, а також щонайменше 14 авто.

 

t.me/prokuratura_kharkiv

Станом на ранок, за даними прокуратури, відомо про 12 постраждалих внаслідок удару по будинку. Серед постраждалих дівчинка 3 років 11 місяців. Найстаршій постраждалій 73 роки.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, госпіталізовано п'ятеро осіб, стан середній та легкий.

 

t.me/synegubov

Крім того, у Шевченківському районі Харкова зафіксовано влучання у лісосмузі. У двох багатоквартирних житлових будинках вибиті вікна через атаку ворога.

Також армія РФ завдала авіаудару по селу Золочів Богодухівського району. Відомо про пошкодження щонайменше 10 житлових будинків та господарчих споруд. 69-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес.

 

Нічні вибухи

В ніч на 3 жовтня, близько 5:25, у Харкові пролунали вибухи. За словами мера Ігоря Терехова, вибухи були у найближчому передмісті. Він попереджав про можливі повторні удари.

Також Терехов повідомив про перебої зі світлом у частині Харкова через пошкодження ліній електропередач.

"Внаслідок останнього удару по передмістю, пошкоджені лінії високовольтних передач. Через це можуть бути перебої з електрикою у деяких районах Харкова", - попередив міський голова.

 

Атака дронів

Цієї ночі росіяни випустили по Україні 105 ударних дронів. Пуски були з різних напрямків. Сили протиповітряної оборони знищили 78 "Шахедів". ППО працювала у 15 областях України.

Крім того, 23 ворожі дрони локаційно втрачено у різних регіонах України. Один безпілотник полетів у напрямку Білорусі.

Окупанти намагалися атакувати Київ, у столиці працювала ППО. Відомо про падіння уламків в одному з районів міста.

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