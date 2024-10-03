Нічна атака на Київ. Жоден з російських дронів своєї цілі не досяг, - КМВА

У ніч проти 3 жовтня російська армія вкотре била по Києву за допомогою ударних БПЛА. Жоден з них своєї цілі не досяг – ППО знищила близько 15 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА .

Там зазначили, що тактика та прийоми нападу залишаються незмінними вже багато місяців поспіль:

ніч;

використання ударних безпілотних літальних апаратів на кшталт «Shahed»;

заходи на місто з різних напрямків та висот;

атаки різними кількісними групами.

Повітряна тривога в столиці тривала понад 5 з половиною годин. Перші групи дронів противник запустив ще до опівночі, але протягом ночі постійно додавалися нові і нові БпЛА. «Проте, жоден з російських дронів своєї мети не досяг», - йдеться у повідомленні КМВА.

За даними адміністрації, сили та засоби протиповітряної оборони виявили та уразили в повітряному просторі навколо та над Києвом приблизно півтора десятка ударних безпілотників.

За даними оперативного зведення, зафіксовано падіння уламків в Деснянському районі Києва. Але наслідки мінімальні - обійшлося без руйнувань, пожеж, інформація про постраждалих також не надходила, повідомили у КМВА.