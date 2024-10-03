Перебои со светом и разрушенный КАБом дом: известно об ударах по Харькову

Вечерние удары по Харькову

Поздним вечером 2 октября в Харькове раздались взрывы. Россияне ударили управляемыми авиационными бомбами по городу. В Салтовском районе под удар попал жилой пятиэтажный дом.

В результате атаки в доме вспыхнул пожар, российская бомба попала между третьим и четвертым этажом. Также повреждены соседние дома, поликлиника, а также по меньшей мере 14 авто.

t.me/prokuratura_kharkiv

По состоянию на утро, по данным прокуратуры, известно о 12 пострадавших в результате удара по дому. Среди пострадавших девочка 3 года 11 месяцев. Старшей пострадавшей 73 года.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, госпитализированы пять человек, состояние среднее и легкое.

t.me/synegubov

Кроме того, в Шевченковском районе Харькова зафиксировано попадание в лесополосе. В двух многоквартирных жилых домах выбиты окна из-за атаки врага.

Также армия РФ нанесла авиаудар по селу Золочев Богодуховского района. Известно о повреждении не менее 10 жилых домов и хозяйственных построек. 69-летняя женщина получила острую реакцию на стресс.

Ночные взрывы

В ночь на 3 октября, около 5:25, в Харькове раздались взрывы. По словам мэра Игоря Терехова, взрывы произошли в ближайшем пригороде. Он предупреждал о возможных повторных ударах.

Также Терехов сообщил о перебоях со светом в части Харькова из-за повреждений линий электропередач.

"В результате последнего удара по пригороду повреждены линии высоковольтных передач. Из-за этого могут быть перебои с электричеством в некоторых районах Харькова", - предупредил городской голова.