Перебои со светом и разрушенный КАБом дом: известно об ударах по Харькову

Россияне нанесли удары по Харькову вечером 2 октября. В результате атаки разрушен жилой многоквартирный дом, в городе фиксируются перебои со светом.
Что известно об обстреле Харькова - в материале РБК-Украина ниже.
Поздним вечером 2 октября в Харькове раздались взрывы. Россияне ударили управляемыми авиационными бомбами по городу. В Салтовском районе под удар попал жилой пятиэтажный дом.
В результате атаки в доме вспыхнул пожар, российская бомба попала между третьим и четвертым этажом. Также повреждены соседние дома, поликлиника, а также по меньшей мере 14 авто.
t.me/prokuratura_kharkiv
По состоянию на утро, по данным прокуратуры, известно о 12 пострадавших в результате удара по дому. Среди пострадавших девочка 3 года 11 месяцев. Старшей пострадавшей 73 года.
По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, госпитализированы пять человек, состояние среднее и легкое.
t.me/synegubov
Кроме того, в Шевченковском районе Харькова зафиксировано попадание в лесополосе. В двух многоквартирных жилых домах выбиты окна из-за атаки врага.
Также армия РФ нанесла авиаудар по селу Золочев Богодуховского района. Известно о повреждении не менее 10 жилых домов и хозяйственных построек. 69-летняя женщина получила острую реакцию на стресс.
В ночь на 3 октября, около 5:25, в Харькове раздались взрывы. По словам мэра Игоря Терехова, взрывы произошли в ближайшем пригороде. Он предупреждал о возможных повторных ударах.
Также Терехов сообщил о перебоях со светом в части Харькова из-за повреждений линий электропередач.
"В результате последнего удара по пригороду повреждены линии высоковольтных передач. Из-за этого могут быть перебои с электричеством в некоторых районах Харькова", - предупредил городской голова.
Этой ночью россияне выпустили по Украине 105 ударных дронов. Пуски были из разных направлений. Силы противовоздушной обороны уничтожили 78 "Шахедов". ПВО работала в 15 областях Украины.
Кроме того, 23 вражеских дрона локационно потеряны в разных регионах Украины. Один беспилотник улетел в направлении Беларуси.
Оккупанты пытались атаковать Киев, в столице работала ПВО. Известно о падении обломков в одном из районов города.
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