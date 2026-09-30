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Перебои со светом, пылает склад и дома: все о ночном обстреле Киева

03:57 30.09.2026 Ср
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Перебои со светом, пылает склад и дома: все о ночном обстреле Киева Фото: последствия уже в нескольких районах (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
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Россияне в ночь на 30 сентября атаковали Киев реактивными дронами и баллистикой. В результате вражеских обстрелов в городе наблюдаются перебои со светом, зафиксированы повреждения и пожары.

РБК-Украина рассказывает обо всем, что известно по состоянию на данный момент.

Главное:

  • россияне фактически непрерывно атакуют Киев дронами, а также была баллистика;
  • последствия зафиксированы в Святошинском, Голосеевском и Оболонском районах;
  • пострадали два человека.

Чем били русские

Приблизительно в 02:47 в Киеве и большинстве областей Украины объявили красный уровень опасности. Параллельно воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистики, после чего зафиксировали пуски ракет. Уже через несколько минут в городе раздалась громкая серия взрывов.

Кроме того, к моменту атаки баллистикой и после - россияне атакуют Киев реактивными дронами. Поэтому в городе фактически каждый час слышны звуки взрывов.

Последствия обстрела

По данным мэра Киева Виталия Кличко и КГВА, последствия зафиксированы в Святошинском, Голосеевском и Оболонском районах.

Следует отметить, что после ударов в городе фиксировались перебои со светом. В то же время, ряд местных каналов писали, что в некоторых районах, в том числе на левом берегу, света якобы нет вообще.

Детальнее о последствиях по районам рассказываем ниже.

Святошинский район

В этом районе в результате вражеского удара загорелись частные дома.

Голосеевский район

Здесь возникло возгорание складского здания.

Оболонский район

Из-за вражеской атаки произошло возгорание в помещении магазина.

Пострадали

Известно, что в результате атаки пострадал один человек.

Обновлено в 04:10

"В настоящее время двое пострадавших в результате атаки врага. Одну раненую женщину медики госпитализировали", - уточнил Кличко.

Удары РФ по Киеву

Напомним, в ночь на 29 сентября россияне тоже ударили по Киеву как дронами, так баллистикой. В результате обстрелы были повреждены как минимум учебное заведение и админздание.

Также мы писали, что с вечера 29 сентября и до первой половины 30 сентября в городе возможны перебои в оплате проезда в транспорте. Причиной тому - являются последствия атак РФ.

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