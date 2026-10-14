Перебої зі світлом і троє загиблих: які наслідки нічної атаки на Київ

Під час масованого балістичного удару Росія атакувала енергооб'єкти Києва та області. Через це в столиці виникли перебої зі світлом. За словами Кличка, загроза балістичних ударів зберігається.

Деснянський район

Найважчі наслідки в багатоповерхівці, куди влучила ракета. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 400 кв. м і виявили тіла двох загиблих.

Вогнеборцям вдалося врятувати 16 мешканців. Загалом постраждали 27 людей, серед них дитина, і їх кількість зростає, бо люди продовжують звертатися по допомогу. Психологи ДСНС підтримали на місці 110 людей.

Голосіївський район

Ракета влучила в нежитлову будівлю. Одна людина загинула, ще одна постраждала.

Дніпровський район

Під час повторної атаки загорілася будівля, яка не використовується.

Шевченківський район

Удар припав на одноповерхову недіючу будівлю, де виникла невелика пожежа. Її швидко загасили.

Дарницький район

На території стадіону загорівся газон, вогонь ліквідували. Через атаку в Дарницькому та Печерському районах також тимчасово зупинили електротранспорт.