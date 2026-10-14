Перебои со светом и трое погибших: каковы последствия ночной атаки на Киев

В ходе массированного баллистического удара Россия атаковала энергообъекты Киева и области. Из-за этого в столице возникли перебои со светом. По словам Кличко, угроза баллистических ударов сохраняется.

Деснянский район

Самые тяжелые последствия в многоэтажке, куда попала ракета. Спасатели ликвидировали пожар на площади в 400 кв. м и обнаружили тела двух погибших.

Пожарным удалось спасти 16 жителей. В общей сложности пострадали 27 человек, среди них ребенок, и их количество растет, потому что люди продолжают обращаться за помощью. Психологи ГСЧС поддержали на месте 110 человек.

Голосеевский район

Ракета попала в нежилое здание. Один человек погиб, еще один пострадал.

Днепровский район

Во время повторной атаки загорелось неиспользуемое здание.

Шевченковский район

Удар пришелся на одноэтажное недействующее здание, где возник небольшой пожар. Ее быстро потушили.

Дарницкий район

На территории стадиона загорелся газон, огонь был ликвидирован. Из-за атаки в Дарницком и Печерском районах также временно остановили электротранспорт.