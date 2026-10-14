У центрі Києва може зникнути вода через знеструмлення насосної станції

У Печерському районі столиці 14 жовтня можливі перебої з водопостачанням через наслідки російських обстрілів. Комунальники разом з енергетиками працюють над відновленням стабільної подачі води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ПрАТ АК " Київводоканал ".

Через ворожі обстріли знеструмлено одну з водопровідних насосних станцій Києва. Унаслідок цього в Печерському районі можливе зниження тиску у водопровідній мережі. Також у споживачів може тимчасово зникнути вода.

У "Київводоканалі" зазначили, що система водовідведення столиці продовжує працювати у штатному режимі.

Наразі фахівці підприємства спільно з енергетиками працюють над усуненням проблеми. Вони вживають необхідних заходів, щоб якнайшвидше відновити стабільне водопостачання.

