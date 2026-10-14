У центрі Києва може зникнути вода через знеструмлення насосної станції
У Печерському районі столиці 14 жовтня можливі перебої з водопостачанням через наслідки російських обстрілів. Комунальники разом з енергетиками працюють над відновленням стабільної подачі води.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ПрАТ АК "Київводоканал".
Через ворожі обстріли знеструмлено одну з водопровідних насосних станцій Києва. Унаслідок цього в Печерському районі можливе зниження тиску у водопровідній мережі. Також у споживачів може тимчасово зникнути вода.
У "Київводоканалі" зазначили, що система водовідведення столиці продовжує працювати у штатному режимі.
Наразі фахівці підприємства спільно з енергетиками працюють над усуненням проблеми. Вони вживають необхідних заходів, щоб якнайшвидше відновити стабільне водопостачання.
Нагадаємо, у ніч на 14 жовтня Росія завдала масованого балістичного удару по Києву та області. Унаслідок атаки загинули троє людей, ще 27 постраждали.
Під ударом опинилися енергооб'єкти, через що в столиці виникли перебої з електропостачанням. Також у кількох районах міста спалахнули пожежі, а в Дарницькому та Печерському районах тимчасово зупинили електротранспорт.