Перебої з ліками в аптеках: у МОЗ назвали причини та перелік дефіцитних препаратів

У серпні-вересні деякі ліки стало важче знайти в аптеках в частині регіонів України. Однак МОЗ не фіксувало системного дефіциту препаратів по країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідь Міністерства охорони здоров'я на запит hromadske.
У МОЗ зазначили, що тимчасові перебої виникали з препаратами, діючою речовиною яких є левотироксин натрію. Зокрема, йдеться про "Еутирокс" та "L-Тироксин". Наразі ситуація з їхньою наявністю стабілізувалася після надходження додаткових партій.
На доступність окремих препаратів впливають кілька факторів:
Попри пошкодження окремих складів, дистриб'ютори продовжують постачати ліки на український ринок. Для цього вони змінюють логістичні маршрути та ланцюги постачання.
МОЗ спільно з Держлікслужбою стежить за запасами препаратів та можливістю оперативно поповнювати їх. Також опрацьовується диверсифікація місць зберігання ліків і використання альтернативних маршрутів.
Водночас у МОЗ зазначили, що через продовження обстрілів та ризики пошкодження логістичної і складської інфраструктури ситуація з доступністю ліків може змінюватися залежно від регіону та конкретного препарату.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що в комунальній мережі аптек "Фармація" тимчасово поменшало деяких імпортних препаратів, а також ліків для лікування хронічних захворювань. Причиною стали перебої в логістиці через пошкодження складських об'єктів, де зберігалися лікарські засоби.
Також ми писали, що російська атака 3 вересня знищила склад "Аптеки доброго дня", де зберігалися сотні тонн лікарських засобів. Внаслідок удару компанія втратила медикаменти, які мали надійти пацієнтам у різних регіонах України.