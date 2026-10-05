Перебои с лекарствами в аптеках: в Минздраве назвали причины и список дефицитных препаратов

В Минздраве отметили, что временные перебои возникали с препаратами, действующим веществом которых является левотироксин натрия. В частности, речь идет об "Эутироксе" и "L-Тироксине". Пока ситуация с их наличием стабилизировалась после поступления дополнительных партий.

Почему возникают перебои с лекарствами

На доступность отдельных препаратов влияют несколько факторов:

повреждение и разрушение складской инфраструктуры;

нарушение логистики;

неравномерное снабжение некоторых импортных препаратов;

рост спроса.

Несмотря на повреждения отдельных складов, дистрибьюторы продолжают поставлять лекарства на украинский рынок. Для этого они меняют логистические маршруты и цепи снабжения.

Минздрав совместно с Гослекслужбой следит за запасами препаратов и возможностью оперативно пополнять их. Также прорабатывается диверсификация мест хранения лекарства и использование альтернативных маршрутов.

Ситуация с лекарствами может меняться

В то же время в Минздраве отметили, что из-за продолжения обстрелов и риска повреждения логистической и складской инфраструктуры ситуация с доступностью лекарства может меняться в зависимости от региона и конкретного препарата.