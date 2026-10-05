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Перебои с лекарствами в аптеках: в Минздраве назвали причины и список дефицитных препаратов

17:52 05.10.2026 Пн
2 мин
aimg Татьяна Веремеева
Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)

В августе-сентябре некоторые лекарства стало труднее найти в аптеках в части регионов Украины. Однако Минздрав не фиксировал системного дефицита препаратов по стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ Министерства здравоохранения на запрос hromadske.

В Минздраве отметили, что временные перебои возникали с препаратами, действующим веществом которых является левотироксин натрия. В частности, речь идет об "Эутироксе" и "L-Тироксине". Пока ситуация с их наличием стабилизировалась после поступления дополнительных партий.

Почему возникают перебои с лекарствами

На доступность отдельных препаратов влияют несколько факторов:

  • повреждение и разрушение складской инфраструктуры;
  • нарушение логистики;
  • неравномерное снабжение некоторых импортных препаратов;
  • рост спроса.

Несмотря на повреждения отдельных складов, дистрибьюторы продолжают поставлять лекарства на украинский рынок. Для этого они меняют логистические маршруты и цепи снабжения.

Минздрав совместно с Гослекслужбой следит за запасами препаратов и возможностью оперативно пополнять их. Также прорабатывается диверсификация мест хранения лекарства и использование альтернативных маршрутов.

Ситуация с лекарствами может меняться

В то же время в Минздраве отметили, что из-за продолжения обстрелов и риска повреждения логистической и складской инфраструктуры ситуация с доступностью лекарства может меняться в зависимости от региона и конкретного препарата.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в коммунальной сети аптек "Фармация" временно стало меньше некоторых импортных препаратов, а также лекарств для лечения хронических заболеваний. Причиной стали перебои в логистике из-за повреждений складских объектов, где хранились лекарственные средства.

Также мы писали, что российская атака 3 сентября уничтожила склад "Аптеки доброго дня", где хранились сотни тонн лекарственных средств. В результате удара компания потеряла медикаменты, которые должны были поступить пациентам в разных регионах Украины.

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