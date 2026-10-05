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Перебої з ліками в аптеках: у МОЗ назвали причини та перелік дефіцитних препаратів

17:52 05.10.2026 Пн
2 хв
aimg Тетяна Веремєєва
Перебої з ліками в аптеках: у МОЗ назвали причини та перелік дефіцитних препаратів Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
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У серпні-вересні деякі ліки стало важче знайти в аптеках в частині регіонів України. Однак МОЗ не фіксувало системного дефіциту препаратів по країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідь Міністерства охорони здоров'я на запит hromadske.

У МОЗ зазначили, що тимчасові перебої виникали з препаратами, діючою речовиною яких є левотироксин натрію. Зокрема, йдеться про "Еутирокс" та "L-Тироксин". Наразі ситуація з їхньою наявністю стабілізувалася після надходження додаткових партій.

Чому виникають перебої з ліками

На доступність окремих препаратів впливають кілька факторів:

  • пошкодження та руйнування складської інфраструктури;
  • порушення логістики;
  • нерівномірне постачання деяких імпортних препаратів;
  • зростання попиту.

Попри пошкодження окремих складів, дистриб'ютори продовжують постачати ліки на український ринок. Для цього вони змінюють логістичні маршрути та ланцюги постачання.

МОЗ спільно з Держлікслужбою стежить за запасами препаратів та можливістю оперативно поповнювати їх. Також опрацьовується диверсифікація місць зберігання ліків і використання альтернативних маршрутів.

Ситуація з ліками може змінюватися

Водночас у МОЗ зазначили, що через продовження обстрілів та ризики пошкодження логістичної і складської інфраструктури ситуація з доступністю ліків може змінюватися залежно від регіону та конкретного препарату.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в комунальній мережі аптек "Фармація" тимчасово поменшало деяких імпортних препаратів, а також ліків для лікування хронічних захворювань. Причиною стали перебої в логістиці через пошкодження складських об'єктів, де зберігалися лікарські засоби.

Також ми писали, що російська атака 3 вересня знищила склад "Аптеки доброго дня", де зберігалися сотні тонн лікарських засобів. Внаслідок удару компанія втратила медикаменти, які мали надійти пацієнтам у різних регіонах України.

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аптеки Мінстерство охорони здоров'я України
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