Перебои с лекарствами в аптеках: в Минздраве назвали причины и список дефицитных препаратов
В августе-сентябре некоторые лекарства стало труднее найти в аптеках в части регионов Украины. Однако Минздрав не фиксировал системного дефицита препаратов по стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ Министерства здравоохранения на запрос hromadske.
В Минздраве отметили, что временные перебои возникали с препаратами, действующим веществом которых является левотироксин натрия. В частности, речь идет об "Эутироксе" и "L-Тироксине". Пока ситуация с их наличием стабилизировалась после поступления дополнительных партий.
Почему возникают перебои с лекарствами
На доступность отдельных препаратов влияют несколько факторов:
- повреждение и разрушение складской инфраструктуры;
- нарушение логистики;
- неравномерное снабжение некоторых импортных препаратов;
- рост спроса.
Несмотря на повреждения отдельных складов, дистрибьюторы продолжают поставлять лекарства на украинский рынок. Для этого они меняют логистические маршруты и цепи снабжения.
Минздрав совместно с Гослекслужбой следит за запасами препаратов и возможностью оперативно пополнять их. Также прорабатывается диверсификация мест хранения лекарства и использование альтернативных маршрутов.
Ситуация с лекарствами может меняться
В то же время в Минздраве отметили, что из-за продолжения обстрелов и риска повреждения логистической и складской инфраструктуры ситуация с доступностью лекарства может меняться в зависимости от региона и конкретного препарата.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в коммунальной сети аптек "Фармация" временно стало меньше некоторых импортных препаратов, а также лекарств для лечения хронических заболеваний. Причиной стали перебои в логистике из-за повреждений складских объектов, где хранились лекарственные средства.
Также мы писали, что российская атака 3 сентября уничтожила склад "Аптеки доброго дня", где хранились сотни тонн лекарственных средств. В результате удара компания потеряла медикаменты, которые должны были поступить пациентам в разных регионах Украины.