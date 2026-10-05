ua en ru
Пн, 05 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Перебои с лекарствами в аптеках: в Минздраве назвали причины и список дефицитных препаратов

17:52 05.10.2026 Пн
2 мин
aimg Татьяна Веремеева
Перебои с лекарствами в аптеках: в Минздраве назвали причины и список дефицитных препаратов Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В августе-сентябре некоторые лекарства стало труднее найти в аптеках в части регионов Украины. Однако Минздрав не фиксировал системного дефицита препаратов по стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ Министерства здравоохранения на запрос hromadske.

В Минздраве отметили, что временные перебои возникали с препаратами, действующим веществом которых является левотироксин натрия. В частности, речь идет об "Эутироксе" и "L-Тироксине". Пока ситуация с их наличием стабилизировалась после поступления дополнительных партий.

Почему возникают перебои с лекарствами

На доступность отдельных препаратов влияют несколько факторов:

  • повреждение и разрушение складской инфраструктуры;
  • нарушение логистики;
  • неравномерное снабжение некоторых импортных препаратов;
  • рост спроса.

Несмотря на повреждения отдельных складов, дистрибьюторы продолжают поставлять лекарства на украинский рынок. Для этого они меняют логистические маршруты и цепи снабжения.

Минздрав совместно с Гослекслужбой следит за запасами препаратов и возможностью оперативно пополнять их. Также прорабатывается диверсификация мест хранения лекарства и использование альтернативных маршрутов.

Ситуация с лекарствами может меняться

В то же время в Минздраве отметили, что из-за продолжения обстрелов и риска повреждения логистической и складской инфраструктуры ситуация с доступностью лекарства может меняться в зависимости от региона и конкретного препарата.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в коммунальной сети аптек "Фармация" временно стало меньше некоторых импортных препаратов, а также лекарств для лечения хронических заболеваний. Причиной стали перебои в логистике из-за повреждений складских объектов, где хранились лекарственные средства.

Также мы писали, что российская атака 3 сентября уничтожила склад "Аптеки доброго дня", где хранились сотни тонн лекарственных средств. В результате удара компания потеряла медикаменты, которые должны были поступить пациентам в разных регионах Украины.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
аптеки Министерство здравоохранения Украины
Новости
Когда начнется отопительный сезон в Киеве: в КГГА назвали условия и детали
Когда начнется отопительный сезон в Киеве: в КГГА назвали условия и детали
Аналитика
"Лоббирование – это влияние, у которого есть имя, адрес и подпись". Интервью с главой НАПК Виктором Павлущиком
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Лоббирование – это влияние, у которого есть имя, адрес и подпись". Интервью с главой НАПК Виктором Павлущиком