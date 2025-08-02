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У Пензі було атаковано два важливі для російської армії заводи: що про них відомо

Фото: у Пензі було атаковано два заводи ВПК (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У російській Пензі в ніч на 2 серпня було атаковано два важливі оборонні підприємства. Йдеться про "Радиозавод" та завод "Електроприбор".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка в Telegram.

За його словами, "Радиозавод" виробляє системи зв'язку для російської армії, включно з комплектами для бронетехніки, командно-штабних машин і засобів ППО.

Частина продукції цього підприємства - це захищені цифрові канали та бойові системи управління.

Завод "Електроприбор" - одне з ключових підприємств Росії у сфері криптозахисту. Як зазначив Коваленко, завод виробляє шифратори, захищені модеми, комутатори для військових і розвідувальних структур.

Продукцію підприємства використовують військово-космічні сили Росії, ГРУ, ФСБ, а також в космічній програмі та інші критичні органи.

 

Нічні вибухи в Росії

В ніч на 2 серпня у Росії було "гучно", вибухи чули у Липецьку, Рязані, Пензі та Самарській області.

За повідомленнями російських чиновників, у Новокуйбишівці Самарської області дрони атакували одне з підприємств. У мережі зазначали, що, ймовірно, дрони уразили місцевий НПЗ.

У Липецьку нібито був атакований військовий аеродром. Крім того, вибухи лунали і в окупованому Криму, зокрема у районі Феодосії.

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