В Пензе были атакованы два важных для российской армии завода: что о них известно

Ночные взрывы в России

В ночь на 2 августа в России было "громко", взрывы слышали в Липецке, Рязани, Пензе и Самарской области.

По сообщениям российских чиновников, в Новокуйбышевке Самарской области дроны атаковали одно из предприятий. В сети отмечали, что, вероятно, дроны поразили местный НПЗ.

В Липецке якобы был атакован военный аэродром. Кроме того, взрывы раздавались и в оккупированном Крыму, в частности в районе Феодосии.