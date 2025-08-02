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В Пензе были атакованы два важных для российской армии завода: что о них известно

Фото: в Пензе были атакованы два завода ВПК (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В российской Пензе в ночь на 2 августа были атакованы два важных оборонных предприятия. Речь идет о "Радиозаводе" и заводе "Электроприбор".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко в Telegram.

По его словам, "Радиозавод" производит системы связи для российской армии, включая комплекты для бронетехники, командно-штабных машин и средств ПВО.

Часть продукции этого предприятия - это защищенные цифровые каналы и боевые системы управления.

Завод "Электроприбор" - одно из ключевых предприятий России в сфере криптозащиты. Как отметил Коваленко, завод производит шифраторы, защищенные модемы, коммутаторы для военных и разведывательных структур.

Продукцию предприятия используют военно-космические силы России, ГРУ, ФСБ, а также в космической программе и другие критические органы.

 

 

Ночные взрывы в России

В ночь на 2 августа в России было "громко", взрывы слышали в Липецке, Рязани, Пензе и Самарской области.

По сообщениям российских чиновников, в Новокуйбышевке Самарской области дроны атаковали одно из предприятий. В сети отмечали, что, вероятно, дроны поразили местный НПЗ.

В Липецке якобы был атакован военный аэродром. Кроме того, взрывы раздавались и в оккупированном Крыму, в частности в районе Феодосии.

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