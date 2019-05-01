Пеня за долги по коммуналке вводится с 1 мая

Статья закона "О жилищно-коммунальных услугах", принятого парламентом в ноябре 2017 года, о введении пени за жилищно-коммунальные услуги вступает в силу с 1 мая 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст закона.

Согласно статье 26, размер пени должен быть установлен в договоре с поставщиком. Но он не может быть выше 0,01% суммы долга за каждый день просрочки. Общий размер уплаченной пени не может превышать 100% общей суммы долга.

"Начисление пени начинается с первого рабочего дня, следующего за последним днем предельного срока внесения платы за жилищно-коммунальные услуги", - говорится в тексте закона.

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ выпустило разъяснение, согласно которому "пеня за несвоевременное осуществление платежей за коммунальные услуги может начисляться на ту сумму задолженности, которая образуется с момента заключения соответствующего договора о предоставлении коммунальных услуг".

"Пеня за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги, не является основанием для автоматического начисления потребителям пени с 01.05.2019", - говорится разъяснении Минрегиона.

Однако, как писало РБК-Украина, в существующих реалиях монополисты будут активно пользоваться новой нормой для начисления пени.

Напомним, задолженность населения по оплате жилищно-коммунальные услуги на конец февраля 2019 года составляла 69,4 грн, что на 6,8 млрд грн больше, чем месяцем ранее.