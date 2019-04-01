Госстат назвал средний размер платежки за ЖКУ

Фото: коллаж (РБК-Украина)

В феврале украинцы заплатили немного меньше, чем в январе

Задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец февраля 2019 года составила 69,4 млрд грн, что на 6,8 млрд грн больше, чем месяцем ранее. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

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По данным статистического ведомства, на конец февраля 2019 года задолженность населения по уплате за поставки природного газа составила 33,0 млрд грн, за централизованное отопление и снабжение горячей водой - 22,0 млрд грн, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий - 4,4 млрд грн, за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод - 3,3 млрд грн, за вывоз бытовых отходов - 0,6 млрд грн, за поставку электрической энергии - 6,1 млрд грн

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт·ч), на одного владельца лицевого счета в феврале 2019 года составили 2660,6 грн, что меньше, чем в январе (2693,2 грн).

Согласно данным Госстата, в феврале 2019 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 14,6 млрд грн (69,4% начисленных за этот период сумм), за поставку электрической энергии - 3,5 млрд грн (126,8%).

Напомним, задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец декабря 2018 года составляла 55,6 млрд грн. Таким образом, за 2018 год задолженность выросла на 23,3 млрд грн.

Отметим, что субсидии для возмещения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг в феврале 2019 года получали 3735,1 тыс. домохозяйств. Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство составил 998,6 грн.