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Пеня за борги по комуналці вводиться з 1 травня


За кожен день прострочення платежу нараховуватимуть 0,01% пені

Стаття закону "Про житлово-комунальні послуги", ухваленого парламентом у листопаді 2017 року, щодо пені за житлово-комунальні послуги набирає чинності з 1 травня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на текст закону.

Згідно зі статтєю 26, розмір пені має бути встановлено в договорі з постачальником. Але він не може бути вище 0,01% суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100% загальної суми боргу.

"Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за житлово-комунальні послуги", - йдеться в тексті закону.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ випустило роз’яснення, згідно з яким "пеня за несвоєчасне здійснення платежів за комунальні послуги може нараховуватися на ту суму заборгованості, що утвориться з моменту укладення відповідного договору про надання комунальних послуг".

"Пеня за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги, не є підставою для автоматичного нарахування споживачам пені з 01.05.2019", - йдеться роз’ясненні Мінрегіону.

Однак, як писало РБК-Україна, в існуючих реаліях монополісти будуть активно користуватися новою нормою і нараховувати пеню.

Нагадаємо, заборгованість населення зі сплати за житлово-комунальні послуги на кінець лютого 2019 року становила 69,4 млрд грн, що на 6,8 млрд грн більше, ніж місяцем раніше.

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