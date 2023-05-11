У Пентагоні заявили, що підтримуватимуть Україну незалежно від успіху контрнаступу

США будуть підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, незалежно від успіху майбутнього контрнаступу.

У Батлера запитали, чи можуть Україну примушувати до переговорів із Росією, якщо ЗСУ не здобудуть повної та абсолютної перемоги під час майбутнього контрнаступу.

На його думку, російські військові будуть здивовані, коли Сили оборони України пустять у хід отриману від союзників техніку та використають здобуті навички.

При цьому Батлер додав, що у внутрішніх дискусіях та у розмовах з головою Об'єднаного комітету начальників штабів Марком Міллі ніколи не йшлося про те, що "якщо українці не досягнуть того й того, значить, все".

"Як казав наш президент, як казали багато країн тут, ми будемо в цьому з українцями стільки, скільки буде потрібно. І це незалежно від конкретного прогресу, якого вони досягнуть у майбутньому наступі", - підкреслив полковник.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що не можна думати про майбутній контрнаступ як про останній - якщо ЗСУ не вдасться звільнити усі території, вони готуватимуться до наступної операції.

Окрім того, президент Володимир Зеленський зазначив, що українські військові будуть готові до контрнаступу, коли наша країна отримає усе узгоджене з партнерами озброєння.

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