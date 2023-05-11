В Пентагоне заявили, что будут поддерживать Украину независимо от успеха контрнаступления
США будут поддерживать Украину столько, сколько нужно, вне зависимости от успеха предстоящего контрнаступления.
Об этом спикер Объединенного комитета начальников штабов полковник Дейв Батлер рассказал в интервью РБК-Украина.
У Батлера спросили, могут ли Украину принуждать к переговорам с Россией, если ВСУ не одержат полную и абсолютную победу во время предстоящего контрнаступления.
По его мнению, российские военные будут удивлены, когда Силы обороны Украины пустят в ход полученную от союзников технику и используют полученные навыки.
При этом Батлер добавил, что во внутренних дискуссиях и в разговорах с главой Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли никогда речь не шла о том, что "если украинцы не достигнут того и того, значит, все".
"Как говорил наш президент, как говорили многие страны здесь, мы будем в этом с украинцами столько, сколько потребуется. И это независимо от конкретного прогресса, которого они достигнут в будущем наступлении", - подчеркнул полковник.
Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что нельзя думать о предстоящем контрнаступлении как о последнем - если ВСУ не удастся освободить все территории, они будут готовиться к следующей операции.
Кроме того, президент Владимир Зеленский отметил, что украинские военные будут готовы к контрнаступлению, когда наша страна получит все согласованное с партнерами вооружение.
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