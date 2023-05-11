В Пентагоне заявили, что будут поддерживать Украину независимо от успеха контрнаступления

США будут поддерживать Украину столько, сколько нужно, вне зависимости от успеха предстоящего контрнаступления.

У Батлера спросили, могут ли Украину принуждать к переговорам с Россией, если ВСУ не одержат полную и абсолютную победу во время предстоящего контрнаступления.

По его мнению, российские военные будут удивлены, когда Силы обороны Украины пустят в ход полученную от союзников технику и используют полученные навыки.

При этом Батлер добавил, что во внутренних дискуссиях и в разговорах с главой Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли никогда речь не шла о том, что "если украинцы не достигнут того и того, значит, все".

"Как говорил наш президент, как говорили многие страны здесь, мы будем в этом с украинцами столько, сколько потребуется. И это независимо от конкретного прогресса, которого они достигнут в будущем наступлении", - подчеркнул полковник.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что нельзя думать о предстоящем контрнаступлении как о последнем - если ВСУ не удастся освободить все территории, они будут готовиться к следующей операции.

Кроме того, президент Владимир Зеленский отметил, что украинские военные будут готовы к контрнаступлению, когда наша страна получит все согласованное с партнерами вооружение.

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