У Пентагоні заявили, що для передачі Україні F-16 наразі не ідеальні умови на полі бою

Під час брифінгу Пентагону директор з питань операцій Об'єднаного штабу генерал-лейтенант Дуглас Сімс заявив, що умови на полі бою зараз можуть бути не ідеальні для передачі Україні F-16. Він зауважив, що Росія має потужну ППО, і це негативно позначиться на роботі винищувачів.

Однак він також вважає, що у будь-який момент ситуація на фронті може змінитись.

Також у Пентагоні зауважили, що на хід бойових дій може вплинути передача Україні танків M1 Abrams, прибуття яких заплановано на осінь.

F-16 для України

11 липня було офіційно створено коаліцію з навчання українських пілотів на F-16, до якої увійшло 11 країн. Коаліцію очолюють Нідерланди та Данія, які заявили про наміри навчати українських пілотів. Ці країни мають спеціальні авіаційні симулятори.

Навчання українських пілотів на F-16 має розпочатися у серпні.

При цьому міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначав, що перші винищувачі F-16 можуть літати в українському небі до кінця березня 2024 року.

Abrams для України

Нагадаємо, США пообіцяли передати Україні 31 танк Abrams. Спочатку у Вашингтоні анонсували передачу версії M1A2, але пізніше через довгі терміни постачання надати захотіли версію M1A1.

У Пентагоні ще в березні заявляли, що передачу танків хочуть завершити до осені 2023 року. Більш точні терміни поставок поки невідомі.

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