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У Пентагоні заявили, що Білорусь не планує воювати проти України, - ЗМІ

Фото: в Пентагоні заявили, що Білорусь не планує воювати проти України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки не бачать ознак того, що Білорусь має намір прямо брати участь у війні Росії проти України.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News, про це заявив неназваний високопосадовець Пентагону.

За його словами, намірів Білорусі вступати у війну не спостерігається, незважаючи на плани російських та білоруських військ найближчим часом провести спільні військові навчання.

Чиновник Пентагону також розповів, що біля Бахмута та прилеглих до нього районах тривають запеклі бої, але ситуація на полі бою "суттєво не змінилася".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що навчання в Білорусі, в яких візьмуть участь російські війська, розпочнуться 16 січня і триватимуть до 1 лютого 2023 року.

Також ми писали, що, за інформацією ДПСУ, РФ та Білорусь зараз нагнітають ситуацію на кордоні, проте українські прикордонники не фіксують провокацій у безпосередній близькості до держкордону.

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ПентагонСполучені Штати АмерикиБілорусьВійна Росії проти України