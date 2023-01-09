В Пентагоне заявили, что Беларусь не планирует воевать против Украины, - СМИ

Соединенные Штаты Америки не видят признаков того, что Беларусь намерена прямо участвовать в войне России против Украины.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News, об этом заявил неназванный высокопоставленный чиновник Пентагона.

По его словам, намерений Беларуси вступать в войну не наблюдается, несмотря на планы российских и белорусских войск в ближайшее время провести совместные военные учения. Чиновник Пентагона также рассказал, что возле Бахмута и прилегающих к нему районах продолжаются ожесточенные бои, но обстановка на поле боя "существенно не изменилась".