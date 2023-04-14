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У Пентагоні замінять бойову групу, яка тренує українських військових в Німеччині

Фото: Речник Міністерства оборони США Патрік Райдер (defense.gov)
Автор: Олег Васьків

У Сполучених Штатах мають намір провести ротацію бойової групи, яка тренує українських військових на полігоні в німецькому Графенвері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Пентагону Патріка Райдера під час брифінгу.

"Наприкінці цього місяця бойова група 39-ї піхотної бригади Нацгвардії, що базується в штаті Арканзас, замінить бойову групу 27-ї піхотної бригади з Нью-Йорка та прийме командування Об’єднаною багатонаціональною тренувальною групою - Україна (JMTGU) на навчальному полігоні Графенвер у Німеччині", - розповів генерал.

Райдер зазначив, що поточна бойова група зі штату Нью-Йорк прийняла на себе керівництво JMTGU у серпні 2022 року.

"І ми з нетерпінням чекаємо прибуття групи з 39-ї бригади та продовження важливої роботи, щоби забезпечити Україну тим, що їй потрібно для навчань", - додав речник Пентагону.

Нагадаємо, командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв показав, як наші воїни підвищують свою майстерність та проходять тренування.

Також в Генштабі нещодавно продемонстрували підготовку наших воїнів до ведення бойових дій у нічних умовах.

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