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В Пентагоне заменят боевую группу, которая тренирует украинских военных в Германии

Фото: Спикер Министерства обороны США Патрик Райдер (defense.gov)
Автор: Олег Васкив

В Соединенных Штатах намерены провести ротацию боевой группы, тренирующей украинских военных на полигоне в немецком Графенвере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Пентагона Патрика Райдера во время брифинга.

"В конце этого месяца боевая группа 39-й пехотной бригады Нацгвардии, базирующаяся в штате Арканзас, заменит боевую группу 27-й пехотной бригады из Нью-Йорка и примет командование Объединенной многонациональной тренировочной группой - Украина (JMTGU) на учебном полигоне" Германии", - рассказал генерал.

Райдер отметил, что текущая боевая группа из штата Нью-Йорк приняла руководство JMTGU в августе 2022 года.

"И мы с нетерпением ждем прибытия группы из 39-й бригады и продолжения важной работы, чтобы обеспечить Украину тем, что ей нужно для учений", - добавил представитель Пентагона.

Напомним, командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев показал, как наши воины повышают свое мастерство и проходят тренировки.

Также в Генштабе недавно продемонстрировали подготовку наших воинов к ведению боевых действий в ночных условиях.

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Пентагон