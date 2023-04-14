В Пентагоне заменят боевую группу, которая тренирует украинских военных в Германии

В Соединенных Штатах намерены провести ротацию боевой группы, тренирующей украинских военных на полигоне в немецком Графенвере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Пентагона Патрика Райдера во время брифинга.

"В конце этого месяца боевая группа 39-й пехотной бригады Нацгвардии, базирующаяся в штате Арканзас, заменит боевую группу 27-й пехотной бригады из Нью-Йорка и примет командование Объединенной многонациональной тренировочной группой - Украина (JMTGU) на учебном полигоне" Германии", - рассказал генерал.

Райдер отметил, что текущая боевая группа из штата Нью-Йорк приняла руководство JMTGU в августе 2022 года.

"И мы с нетерпением ждем прибытия группы из 39-й бригады и продолжения важной работы, чтобы обеспечить Украину тем, что ей нужно для учений", - добавил представитель Пентагона.