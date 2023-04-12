Військову майстерність відточують кропіткою працею. Наєв показав тренування бійців на Півночі

Українські військові постійно підвищують свою майстерність та проходять тренування для того, аби показати усі свої уміння на полі бою. Одне з таких навчань проходило на Півночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергія Наєва .

Він зазначив, що обстановка у Північній операційній зоні дозволяє не тільки постійно зміцнювати оборону, але й цілеспрямовано займатися здобуттям бійцямивійськової майстерності. Так, згідно з планом бойової підготовки на Київському напрямку Північної операційної зони тривають інструкторсько-методичні заняття з підрозділами Сил оборони.

У межах полігону побудували смугу перешкод з психологічним й тактичним навантаженням, комплекс вправ побудований на основі вивчення досвіду ведення бойових дій, що відбуваються на сході України.

"Побудована смуга перешкод, передбачає комплексну підготовку одразу для двох-трьох підрозділів і включає в себе дію у складі відділення. Зокрема, командири відділень тут набувають умінь щодо керівництва й лідерських якостей, а їхні підлеглі військовослужбовці відпрацьовують питання обкатки танками, розгортання у бойові порядки, подолання різних перешкод, які імітують справжні бойові дії", - сказав Наєв.

Смуга перешкод включає бойову стрільбу, природні ефекти з полум’ям та чорний димом, вибухами мін та снарядів, імітацією поранених та вбитих військових.

Генерал-лейтенант також підкреслив, що додаткові стресові навантаження допомагають випрацювати у військових стійкість на полі бою. Наєв зазначив, що військова майстерність - це не витвір долі й не дарунок життя. Її відточують кропіткою працею та щоденними перемогами над собою.

Так, за його словами, у щоденних тренуваннях зростає сила духу бійців, а також міцніє воля та загартовується характер.

"Немає другорядних завдань. Є мета, яку потрібно досягти з найменшими моральними та фізичними втратами. Це результат довготривалих тренувань, у ході яких відточуються знання, вміння й навички", - додав Наєв.

До тренувань залучені військові, які нещодавно повернулися зі сходу України, а також особовий склад, який згодом буде виконувати завдання у справжніх боях. Бійці, які вже мають бойовий досвід, його відточують, а мобілізовані військові отримують необхідний досвід.

"У подальшому нами заплановано оснащення цього навчального містечка майданчиком для тренування ведення бойових дій у місті, що наразі надзвичайно актуально, а також створення зони стрільби з різних видів озброєння та на різних дистанціях", - сказав Наєв.