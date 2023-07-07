У Пентагоні вважають, що Пригожин використовує двійників, - NYT

Ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин може мати двійників, щоб замаскувати свої пересування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Що цьому передувало

Учора білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що Пригожин перебуває на території Росії.

"Станом на ранок четверга він перебував у Санкт-Петербурзі, а потім, можливо, він поїхав до Москви, можливо, ще кудись, але він не перебуває на території Білорусі", - сказав Лукашенко.

Раніше саме Лукашенко виступив посередником під час бунту Пригожина і його "походу" на Москву. Тоді повідомлялося, що всі звинувачення з Пригожина у РФ знімуть і він "піде" в Білорусь.

Що про це думають у Міноборони США

Співробітник Пентагону на умовах анонімності під час обговорення конфіденційної розвідувальної інформації сказав, що Пригожин перебував у Росії більшу частину часу після заколоту

"Неясно, чи був він у Білорусі, почасти тому, що Пригожин, очевидно, використовує двійників, щоб замаскувати свої рухи", - йдеться у заяві.

Як це коментують у Кремлі

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков ухилився від відповіді на запитання про місцеперебування Пригожина, заявивши, що в "уряду немає ані можливості, ані бажання відстежувати його пересування".

Переворот Пригожина

24 червня ватажок ПВК "Вагнера" звинуватив російські війська в тому, що вони вдарили по тилових таборах його найманців. Після цього він зі своїми найманцями вирушив штурмувати Москву. За день вони взяли під контроль Ростов, а до Москви не дійшли 200 км.

Пізніше повідомлялось, що російський диктатор Володимир Путін у майбутньому може зіштовхнутись з новими заколотами через свою реакцію на бунт керівника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.