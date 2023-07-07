В Пентагоне считают, что Пригожин использует двойников, - NYT

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин может иметь двойников, чтобы замаскировать свои передвижения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Что этому предшествовало

Вчера белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Пригожин находится на территории России.

"По состоянию на утро четверга он находился в Санкт-Петербурге, а потом, возможно, он поехал в Москву, возможно, еще куда-то, но он не находится на территории Беларуси", - сказал Лукашенко.

Ранее именно Лукашенко выступил посредником во время бунта Пригожина и его "похода" на Москву. Тогда сообщалось, что все обвинения с Пригожина в РФ снимут и он "уйдет" в Беларусь.

Что об этом думают в Минобороны США

Сотрудник Пентагона на условиях анонимности при обсуждении конфиденциальной разведывательной информации сказал, что Пригожин находился в России большую часть времени после мятежа

"Неясно, был ли он в Беларуси, отчасти потому, что Пригожин, очевидно, использует двойников, чтобы замаскировать свои движения", - говорится в заявлении.

Как это комментируют в Кремле

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков уклонился от ответа на вопрос о местонахождении Пригожина, заявив, что у "правительства нет ни возможности, ни желания отслеживать его передвижения".

Переворот Пригожина

24 июня главарь ЧВК "Вагнера" обвинил российские войска в том, что они ударили по тыловым лагерям его наемников. После этого он со своими наемниками отправился штурмовать Москву. За день они взяли под контроль "Ростов", а до Москвы не дошли 200 км.

Позже сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин в будущем может столкнуться с новыми мятежами из-за своей реакции на бунт руководителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.