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У Пентагоні вважають, що КНДР втратила на війні вже "кілька сотень" солдатів, - NYT

Фото: у Пентагоні кажуть про сотні вбитих або поранених військових КНДР (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Пентагоні заявили, що КНДР втратила на війні проти України "кілька сотень" солдатів. Йдеться про вбитих та поранених військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Time.

Як зазначає видання, високопоставлений військовий Пентагону на закритому брифінгу заявив, що українські війська вбили або поранили "кілька сотень" північнокорейських солдатів, яких відправили допомагати Росії у війні проти України.

За даними Пентагону, Росія сконцентрувала близько 50 тисяч російських і північнокорейських військ, щоб витіснити українські сили з прикордонних районів Курської області.

За словами американського посадовця, північнокорейські солдати не були загартовані в боях, а Україна завдала ударів по їхніх пунктах управління, а також по позиціях піхоти.

 

КНДР допомагає Росії

Варто зазначити, що КНДР - одна з головних союзниць Росії. Пхеньян передав Москві боєприпаси, а також балістичні ракети, якими окупанти обстрілюють Україну.

Восени 2024 року стало відомо, що КНДР перекинула до Росії тисячі своїх військових. Їх кинули у Курську область, де північнокорейці разом з росіянами беруть участь у бойових діях.

З даними ГУР, станом на 14 грудня зведені підрозділи РФ та Північної Кореї втратили близько 200 військових. При цьому росіяни намагаються приховати втрати КНДР.

У США не виключають, що КНДР може перекинути в Росії нові підрозділи своїх військ. У ЗСУ вважають, що Росія може залучити північнокорейців до боїв на сході України з огляду на великі втрати.

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