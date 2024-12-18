У США допускають можливість перекидання нових підрозділів КНДР до Росії
США допускають можливість перекидання нових сил Північної Кореї до Росії. Проте наразі переправлення солдатів не фіксується.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Держдепу США Метью Міллера під час брифінгу.
Журналісти запитали речника про те, чи спостерігається перекидання нових підрозділів північнокорейських солдатів до Росії на тлі втрат. Міллер зазначив, що у нього немає інформації щодо нових солдатів КНДР, які прибули до Росії, але таку ймовірність не виключають.
"... але ми продовжуємо оцінювати, що це можливо - це ймовірність, але це не те, що ми бачили на сьогоднішній день", - сказав речник Державного департаменту США.
Він додав, що США фіксують втрати північнокорейських військ у Курській області як убитими, так і пораненими.
Війська КНДР на війні
КНДР восени направила до Росії тисячі військових, яких залучають до боїв у Курській області. Як відомо, північнокорейські сили вже зазнають втрат.
Днями українська розвідка повідомила, що втрати укомплектованих російським та північнокорейським солдатами підрозділів РФ становлять близько 200 військовослужбовців.
Також у Силах оборони не виключають, що РФ може кинути військових Північної Кореї на схід України, враховуючи значні втрати ворога.
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