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У США допускають можливість перекидання нових підрозділів КНДР до Росії

Вашингтон, Середа 18 грудня 2024 08:51
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У США допускають можливість перекидання нових підрозділів КНДР до Росії Фото: речник Держдепу США Метью Міллер (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

США допускають можливість перекидання нових сил Північної Кореї до Росії. Проте наразі переправлення солдатів не фіксується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Держдепу США Метью Міллера під час брифінгу.

Журналісти запитали речника про те, чи спостерігається перекидання нових підрозділів північнокорейських солдатів до Росії на тлі втрат. Міллер зазначив, що у нього немає інформації щодо нових солдатів КНДР, які прибули до Росії, але таку ймовірність не виключають.

"... але ми продовжуємо оцінювати, що це можливо - це ймовірність, але це не те, що ми бачили на сьогоднішній день", - сказав речник Державного департаменту США.

Він додав, що США фіксують втрати північнокорейських військ у Курській області як убитими, так і пораненими.

Війська КНДР на війні

КНДР восени направила до Росії тисячі військових, яких залучають до боїв у Курській області. Як відомо, північнокорейські сили вже зазнають втрат.

Днями українська розвідка повідомила, що втрати укомплектованих російським та північнокорейським солдатами підрозділів РФ становлять близько 200 військовослужбовців.

Також у Силах оборони не виключають, що РФ може кинути військових Північної Кореї на схід України, враховуючи значні втрати ворога.

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