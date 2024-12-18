В Пентагоне считают, что КНДР потеряла на войне уже "несколько сотен" солдат, - NYT

Как отмечает издание, высокопоставленный военный Пентагона на закрытом брифинге заявил, что украинские войска убили или ранили "несколько сотен" северокорейских солдат, которых отправили помогать России в войне против Украины.

По данным Пентагона, Россия сконцентрировала около 50 тысяч российских и северокорейских войск, чтобы вытеснить украинские силы из приграничных районов Курской области.

По словам американского чиновника, северокорейские солдаты не были закалены в боях, а Украина нанесла удары по их пунктам управления, а также по позициям пехоты.