У Пентагоні впевнені, що Росія не досягне своїх цілей у війні проти України

Росія не зможе досягнути жодних своїх цілей в Україні, оскільки ЗСУ зможуть захистити свою країну.
Про це заявила помічник міністра оборони з питань міжнародної безпеки Селеста Валландер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста Джеффа Селдіна в Twitter.
"Ми впевнені, що Росія не досягне своїх стратегічних або навіть своїх оперативних цілей", - йдеться у повідомленні.
Валландер заявила, що США впевненні в можливостях ЗСУ впоратись із завданням захисту своєї країни.
Нагадаємо, що російські військові розпочали новий наступ на Донбасі, проте тепла погода допомагає Збройним силам України вдало оборонятись.
Українські військові використовують дані, передані або підтверджені представниками Пентагону, для переважної більшості ударів із використанням ракетних систем, наданих США.
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