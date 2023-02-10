В Пентагоне уверены, что Россия не достигнет своих целей в войне против Украины

Россия не сможет достичь никаких целей в Украине, поскольку ВСУ смогут защитить свою страну.

Об этом заявила помощник министра обороны по вопросам международной безопасности Селеста Валландер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Джеффа Селдина в Twitter .

"Мы уверены, что Россия не достигнет своих стратегических или даже своих оперативных целей", - говорится в сообщении.

Валландер заявила, что США уверены в возможностях ВСУ справиться с задачей защиты своей страны.