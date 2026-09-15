У Пентагоні визнали нестачу стратегічних боєприпасів через війну з Іраном

Представники Пентагону визнали, що в перші місяці війни США випустили за цілями в Ірані таку кількість боєприпасів, що призвело до стратегічного дефіциту запасів і виявило проблемні місця в промисловій базі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Згідно з звітом генерального інспектора Пентагону, в інтерв'ю незалежному наглядовому органу Міноборони США представники відомства із закупівель визнали, що країна має брак запасів боєприпасів.

"(Вони - ред.) працюють над оптимізацією процесів закупівель та термінів виробництва, а також над створенням запасів критично важливих матеріалів, компонентів та окремих видів боєприпасів для швидкого реагування у разі непередбачених обставин", - йдеться у звіті.

Bloomberg пише, цей документ, який охоплює операції американських військових з війни з Іраном станом на 30 червня - є офіційним підтвердженням проблеми, яку адміністрація Трампа неодноразово применшувала.

Зокрема, глава Білого дому Дональд Трамп неодноразово говорив, що США нібито величезна кількість запасів боєприпасів, і їх набагато більше, ніж Америка будь-коли зможе використовувати для війни.

Але згідно з звітом генерального інспектора Пентагону, до кінця червня в ході війни було витрачено боєприпасів на суму 22,3 млрд. доларів, а загальні витрати за цей період склали понад 33 млрд. доларів.

Також Центральне командування США повідомило інспектору, що іранські військові пошкодили або зруйнували "сотні" будівель та споруд на американських базах у регіоні, а американські дипломатичні представництва у чотирьох країнах зазнали пошкоджень через удари.

Крім того, у звіті зазначено, що станом на кінець липня в боях загинули 11 американських військовослужбовців, ще семеро загинули під час бойових дій у рамках операції "Епічна лють", не пов'язаних із бойовими діями. До кінця червня в бою зазнали поранень понад 400 військовослужбовців.